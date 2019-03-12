شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يعزز مكاسبه أعلى 66 دولاراً بفعل انحسار ضغوط الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم بفعل تلاشي صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتراجع ضغوط ذلك على السلع بالإضافة إلى التزام أطراف اتفاق "أوبك" باتفاقية الهادفة لتقليل المعروض العالمي.



ورغم إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكي ارتفاع الإنتاج المحلي من النفط في العام الماضي إلى مستوى قياسي جديد متفوقاً على إنتاج روسيا والسعودية، إلا أن الأسواق ركزت على امتثال أطراف اتفاق "أوبك" بخفض الإنتاج.



ومن جانب، أكد وزير الطاقة الروسي "ألكساندر نوفاك" على أن بلاده تمتثل لاتفاق "أوبك" بخفض الإنتاج المحلي لتقليل الضغوط على الأسعار.

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وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) في الساعة 15:18 جرينتش بنسبة 0.1% عند 97.3 نقطة وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وارتفع سعر "ويست تكساس" في الساعة 15:16 جرينتش بنسبة 0.9% إلى 56.6 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر عند 56.9 دولار وأقل سعر عند 55.9 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 0.9% إلى 66.3 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر عند 66.7 دولار وأقل سعر عند 65.6 دولار.