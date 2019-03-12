شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يرتفع وسط توقعات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي خلال تعاملات اليوم أمام اغلب العملات الرئيسية لاسيما نظيره الأمريكي، وذلك في ظل توقعات إيجابية بشأن تحركات العملة الاسترالية فضلاً عن ترقب نتائج المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين حول العلاقات التجارية.



ويرى محللون أن الاقتصاد الاسترالي مرتبط بشكل كبير بما يحدث على الصعيد الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين مع الأخذ في الاعتبار أن بكين تمثل شريكاً رئيسياً لاستراليا.



ولا تزال الأسواق العالمية في انتظار إعلان واشنطن وبكين عن نتائج المفاوضات التجارية بينهما وذكرت الصين أن مسؤوليها يعملون على مدار الساعة من أجل التوصل إلى اتفاق تاريخي.

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وعلى الرغم من تاباطؤ نمو الاقتصاد المحلي، توقع محللو "بنك أوف أميريكا/ميريل لينش" أن الدولار الاسترالي سيواصل الصعود.



وأضاف المحللون أنهم يتوقعون بلوغ الدولار الاسترالي مستوى 81 سنتاً أمريكياً بحلول الربع السنوي الأخير من عام 2020.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الاسترالي أمام نظيره الأمريكي في الساعة 15:11 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.706، وسجل أعلى مستوى عند 0.7066 وأقل سعر عند 0.7026.