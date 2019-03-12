تباين في أداء سوق الأسهم الأمريكية في بداية الجلسة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء الأسهم الأمريكية في بداية جلسة اليوم حيث تعرض "داو جونز" لضغوط من هبوط سهم "بوينج"، بينما استفاد "ناسداك" و"ستاندرد أند بورز" من إعلان الاحتياطي الاتحادي الالتزام بسياسة تثبيت الفائدة، وهو ما يعني عدم زيادة تكاليف الاقتراض على الشركات.
ولا تزال المخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي تتسبب في ضغوط على أسواق الأسهم في أعقاب صدور تقرير الوظائف الشهري الأمريكي الذي أشار إلى انخفاض وتيرة التوظيف في فبراير/شباط.
وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% خلال يناير/كانون الثاني.
وانخفض مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:01 جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 48 نقطة) إلى 25402 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.1% (ما يعادل 85 نقطة) إلى 7494 نقطة، فيما ارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 19 نقطة) إلى 2762 نقطة.
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