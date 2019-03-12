شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تستأنف الصعود مع انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم في أولى جلسات الأسبوع في ظل انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتحول المستثمرين بعيداً عن الذهب كملاذ آمن.



وانخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.

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يأتي ذلك بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بأن البنك المركزي سيظل منتهجاً سياسة الصبر في رفع الفائدة لاسيما عقب صدور تقرير الوظائف الشهري الذي أظهر إضافة الاقتصاد عشرين ألف وظيفة فقط خلال فبراير/شباط.



من ناحية أخرى، أعلنت الصين أمس أنها لا تتدخل في سعر صرف اليوان وسوف تواصل إجراءاتها لدعم النمو الاقتصادي كما أشارت إلى أن مسؤوليها يتعاونون ليل نهار مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق تجاري.



وارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو/حزيران في الساعة 13:36 جرينتش بنسبة 1.3% إلى 1477.7 دولار للأوقية، وبلغ أعلى سعر عند 1480 دولاراً وأقل سعر عند 1463.2 دولار.