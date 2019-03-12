شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يرتد من أدنى مستوى فى 3 أسابيع بعد تصريحات وزير الطاقة السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الاثنين لترتد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة ، بدعم تصريحات وزير الطاقة السعودي عن استبعاد توقف تخفيضات أوبك قبل حزيران/يونيو.

وبحلول الساعة 13:25جرينتش صعد خام برنت إلى مستوي 66.55$ للبرميل من مستوي الافتتاح 65.83$ ،وسجل أعلى مستوي 66.63$ ،وأدنى مستوي 65.65 $ .

فقدت عقود برنت يوم الجمعة 0.6% ،وسجلت أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 64$ للبرميل ، تحت ضغط التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي.

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قال وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" يوم الأحد لوكالة رويترز أنه من السابق لأوانه تغيير سياسة الإنتاج فى أوبك خلال اجتماع المجموعة فى نيسان/أبريل المقبل.

وأضاف الفالح "سنري ما سيحدث الشهر المقبل ، لكن مع عدم حدوث أي اضطراب غير متوقع ، سوف تمضي المجموعة فى تنفيذ الاتفاق العالمي لخفض المعروض".

ويدعم ارتفاع أسعار النفط أيضا انخفاض منصات الحفر والتنقيب فى الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي ،وتسجيلها أدنى مستوى منذ أيار/مايو 2018 عند إجمالي 834 منصة ، الأمر الذي يقلص احتمالات تسارع الإنتاج الأمريكي لمستوى قياسي جديد.