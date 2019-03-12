شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يفقد أكثر من 2.5% ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بأكثر من 2.5% بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مع هبوط معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق الرقمية.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:45 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 131.10$ بانخفاض قدره 3.70$ بنسبة 2.7%،حيث سعر الافتتاح عند 134.80$ ،وسجلت أعلى مستوي عند 135.43$ ،وأدنى سعر عند 130.46$.

فقد الايثريوم يوم الأحد نسبة 1% ، فى ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل تباطؤ الطلب الاستثماري على ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم.

وحققت العملة الرقمية "الايثريوم" ارتفاعا بنسبة 3.8% على مدار الأسبوع الماضي ، فى أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل الأجواء الإيجابية التي سيطرت على السوق الرقمية.

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بحوالي 4 مليار$ إلى إجمالي 132 مليار$ ،مع انخفاض معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

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انخفضت معظم العملات الكبرى فى السوق الرقمية ، مع زيادة السيولة الخارجة من السوق ، فى علامة على تسارع عمليات البيع ، وفى علامة أيضا على انتهاء موجة الانتعاش التي سيطرت على السوق مؤخرا.

من ناحية أخرى اقترح " فيتاليك بوتيرين" مبتكر مشروع شبكة الايثريوم زيادة رسوم استخدام الشبكة بغرض دعم المطورين بتمويل دائم.

قال فيتاليك يوم الجمعة عبر توتير "اقترح أن نفكر فى دعم ثابت لمطوري الشبكة من خلال رسوم على المعاملات المرسلة من محافظ العملاء".

مع ارتفاع المعاملات اليومية على شبكة "ترون" إلى حوالي 44 مليون$ ،أصبحت الشبكة تعرض نفسها بقوة كمنافس جديد لشبكة الايثريوم

وبدأت ترون فى معركة أن تكون أفضل منصة للتطبيقات اللامركزية فى صناعة البلوكشين عندما حصلت Tron بالإضافة إلى Eos على استقلالهم من شبكة الايثريوم العام الماضي.

وتهدف "ترون" الدخول إلى أكبر خمسة عملات رقمية من حيث القيمة السوقية فى العالم خلال 2019 ،وتعتزم الاقتراب أكثر من الايثريوم من حيث القيمة السوقية وربما حذفها من الترتيب الثاني من حيث القيمة السوقية فى العالم.