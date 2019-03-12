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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بأفضل من التوقعات-يناير والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدرت عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة لشهر كانون الثاني /يناير مرتفعة بمقدار 0.2% ،أفضل من توقعات الخبراء التي أشارت إلي ارتفاع بمقدار 0.0% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 1.6% بعد التعديل من انخفاض بمقدار 1.2%.
كما صدرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لنفس الشهر مسجلة ارتفاع بمقدار 0.9% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.4% ، وسجلت القراءة السابقة انخفاض بمقدار 2.1% بعد التعديل من انخفاض بمقدار1.8% ، هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.
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