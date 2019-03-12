شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع لليوم الثاني على التوالي قبيل مبيعات التجزئة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 21 شهرا ، وبعد تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ،والتي قلصت من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ، يأتي هذا قبيل صدور مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة ، والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.15 % إلى مستوي 97.21 نقطة ،ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.35 نقطة ،وسجل أعلى مستوى عند 97.39 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات يوم الجمعة منخفضا بنسبة 0.3% ، فى أول خسارة خلال ثمانية أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل المؤشر فى اليوم السابق أعلى مستوى فى 21 شهرا عند 97.65 نقطة.

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وبخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ، انخفضت العملة الأمريكية بعد صدور بيانات مخيبة للآمال عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال شباط/فبراير، والتي أججت الشكوك مرة أخرى فى مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" فى مقابلة مع شبكة سي بي أس يوم الاثنين إن المستوى الحالي لأسعار الفائدة مناسب ،وأن البنك المركزي لا يشعر بأي عجلة لتغيير مستوي أسعار الفائدة من جديد فى ظل ارتفاع المخاطر حول الاقتصاد الأمريكي خاصة التباطؤ الاقتصادي فى الصين وأوروبا.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم اقتصادية هامة فى الولايات المتحدة ، عن مبيعات التجزئة الشهرية ، والتي تعتبر أحد أهم مؤشرات قياسي الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية ،المتوقع ارتفاع بنسبة 0.0% خلال كانون الثاني/يناير من انخفاض بنسبة 1.2% فى كانون الأول/ديسمبر ،كما تصدر مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات المتوقع ارتفاع بنسبة 0.4 % من انخفاض بنسبة 1.8% بالقراءة السابقة.