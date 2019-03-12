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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتراجع قليلا بعد أكبر مكسب يومي فى 6 أسابيع والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة قليلا بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مع نشاط نسبي لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما حققت يوم الجمعة أكبر مكسب يومي فى 6 أسابيع وسجلت أعلى مستوى فى أسبوع ، ويكبح الخسائر حاليا تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.
تراجعت أسعار الفضة بأكثر من 0.1% حتى الساعة 11:33 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 15.28$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.30$،وسجلت الأعلى عند 15.34$ ، والأدنى عند 15.26$.
حققت أسعار الفضة يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 2.1% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، وبأكبر مكسب يومي منذ 25 كانون الثاني/يناير الماضي ، وسجلت أعلى مستوى فى أسبوع عند 15.36$ للأوقية.
وعلى مدار الأسبوع المنصرم ، حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 0.8% ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.
تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 21 شهرا عند 97.65 نقطة ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، الأمر الذي يدعم فى الوقت الحالي أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.
يأتي تراجع مستويات الدولار بعد بيانات مخيبة للآمال عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال شباط/فبراير ،وبعدما قال "جيروم باول" محافظ البنك الفيدرالي إن المستوى الحالي لأسعار الفائدة مناسب.
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