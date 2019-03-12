شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للمرة الأولى فى 4 جلسات وقطاع البنوك الرابح الأكبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتنتعش من أدنى مستوى فى أسبوع ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال أربع جلسات ، وكان قطاع البنوك الرابح الأكبر ، وسط أنباء عن موافقة دويتشه بنك إجراء محادثات اندماج مع كوميرز بنك.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش ،أنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.8% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى حوالي أسبوع ، مع استمرار عمليات البيع بعد قرارات المركزي الأوروبي.

وانخفض المؤشر بحوالي 0.5% على مدار جلسات الأسبوع الماضي ، مسجلا أول خسارة أسبوعية خلال شهر ، وكان قطاع البنوك الخاسر الأكبر ، بعدما أعلن ماريو دراغى رئيس البنك الأوروبي عن جولة جديدة من القروض " الرخيصة" طويلة الأجل لتعزيز الإقراض فى بنوك منطقة اليورو وتحفيز الاقتصاد.

وقال المركزي الأوروبي أن أسعار الفائدة ستظل عند المستويات الحالية على الأقل حتى نهاية هذا العام،وخفض توقعاته للنمو الاقتصادي فى منطقة اليورو من 1.7% إلى 1.1 % خلال 2019 ، وتوقعات التضخم من 1.6% إلى 1.2%.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليتعافي من أدنى مستوى فى أسبوع ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الإيجابية.

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تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من 0.7% ، ليعوض جزء من خسائره التي تكبدها الأسبوع الماضي ، يأتي هذا الارتفاع بعد أنباء عن موافقة دويتشه بنك إجراء محادثات اندماج مع كوميرز بنك.

قفز سهم كوميرز بنك الألماني بأكثر من 4% وصعد سهم دويتشه بنك بنسبة 2% ، بعدما قال مصدر مطلع إن مجلس إدارة دويتشه بنك الألماني وافق على إجراء محادثات مع كوميرز بنك بشأن جدوى الاندماج.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا نسبة 0.2% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.2% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس حوالي 0.25%.

وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.75% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، قبل انطلاق اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي والذي من المتوقع أن يناقش تطورات مفوضات انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي ،وذلك قبيل يوم فقط من تصويت البرلمان البريطاني على قبول أو عدم قبول الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.