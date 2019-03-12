شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب قرب أعلى مستوى فى أسبوع بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين قرب أعلى مستوى فى أسبوع ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، وبفضل هذا التراجع حققت الأسعار يوم الجمعة أكبر مكسب يومي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.

تتداول أسعار الذهب بحلول الساعة 10:50 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1,296.52 $ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,296.62 $،وسجلت أعلى مستوي 1,299.14 $ ، وأدنى مستوي 1,295.52 $.

حققت أسعار الذهب يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 1.0% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، وبأكبر مكسب يومي فى ثلاثة أسابيع ، وسجلت أعلى مستوى فى أسبوع عند 1,300.73$ للأونصة ، استنادا على تراجع الدولار بعد بيانات وظائف مخيبة للآمال فى الولايات المتحدة.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 21 شهرا عند 97.65 نقطة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، وهو ما يدعم فى الوقت الحالي أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي تراجع مستويات الدولار فبخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعد بيانات مخيبة للآمال عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال شباط/فبراير ،والتي جاءت أقل كثيرا من توقعات الخبراء ، الأمر الذي آثار الشكوك تجاه مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم .

من ناحيته قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" فى مقابلة مع شبكة سي بي أس يوم الاثنين إن المستوى الحالي لأسعار الفائدة مناسب ،وأن البنك المركزي لا يشعر بأي عجلة لتغيير مستوي أسعار الفائدة من جديد فى ظل ارتفاع المخاطر حول الاقتصاد الأمريكي خاصة التباطؤ الاقتصادي فى الصين وأوروبا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة دون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الرابع على التوالي ليستمر الإجمالي عند 766.59 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 11 كانون الأول/ديسمبر الماضي.