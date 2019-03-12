إي باي ينخفض وسط الضغوط الإيجابية – تحليل – 11-03-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحاول السهم بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعد قد تساعده على الارتفاع من جديد ، وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، وبدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.88% بما يعادل -0.32 نقطة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 36.50 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 46.99 إلى 26.01) ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 38.98 الذي يمثل نسبة 61.8% .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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