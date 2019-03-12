شكرا لقرائتكم خبر عن التابا يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 11-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ، وذلك وسط تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.13% بما يعادل -0.82 نقطة ، ليحاول السهم بذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة تساعده على التعافي والارتفاع من جديد . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 68.64 ، ليستهدف مستوى المقاومة 77.17 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه

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