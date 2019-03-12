شكرا لقرائتكم خبر عن آبل تسيطر عليه موجة تصحيحية صاعدة – تحليل – 11-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على ارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 169.20 ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.65% بما يعادل 2.85 نقطة ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 169.20 ، ليستهدف مستوى المقاومة 184.99 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد