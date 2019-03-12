شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يستقر من جديد بمنطقة سلبية – تحليل – 11-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على انخفاض جديد في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.97% بما يعادل -0.44 نقطة ، ليستقر السهم من جديد أدنى مستوى 45.04 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 41.45 إلى 50.84) ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 45.04 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 43.67 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط