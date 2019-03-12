شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يحول خسائره إلى أرباح – تحليل – 11-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل السهم أدنى سعر له بجلسته الأخيرة عند 28.01 ، ارتد منه ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى أرباح في نهاية التداولات ، ليغلق على أرباح بلغت نسبتها 0.35% بما يعادل 0.10 نقطة ، وسط استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، وأيضاً نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 27.86 ، ليستهدف مستوى المقاومة 29.67 استعداداً لمهاجمته .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد