شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 11-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الداش كوين ميلاً هابطاً منذ الصباح ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 79.65، بانتظار تجاوز هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 74.12 كهدف تالي، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 85.20 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 74.00 والمقاومة 85.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط