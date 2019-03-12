شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 11-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر اللايتكوين بعض الميل الهابط ليقترب من الدعم المحوري 53.65، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يمتد ليصل إلى 65.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.50 والمقاومة 60.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد