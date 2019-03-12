شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات بــ 1.5 مليار دولار لـ7 مشاريع في الطاقة الشمسية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عن إصدار طلبات تأهيل العروض لمشاريع الجولة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، والتي تشمل 7 مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة توليد 1.52 جيجا واط وبحجم استثمارات مباشرة يقدر بـ 1.51 مليار دولار. جاء ذلك على ضوء النجاح الكبير الذي حققته طلبات إبداء الرغبة في الاستثمار خلال يناير الماضي، حيث لاقت الطلبات استجابة سريعة من قبل 256 شركة، منها 100 شركة محلية تأسست في المملكة، مقارنة باستجابة 75 شركة لمشروع مدينة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية «30 ميجا واط» و 38 شركة لمشروع محافظة دومة الجندل لطاقة الرياح «400 ميجا واط» في عام 2018م، وتعكس معدلات الاستجابة المرتفعة من قبل الشركات، مدى جاذبية قطاع الطاقة المتجددة في المملكة محليا ودوليا، والرغبة في المساهمة بتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة الرامية إلى توليد أكثر من 200 جيجا واط من الطاقة المتجددة الممتدة عبر سلسلة القيمة بأكملها بدءا من التصنيع المحلي وصولا إلى تطوير المشاريع.

من جانبه، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح، أثناء زيارته أمس لمشروع سكاكا: «نحن سعداء بمستوى الاهتمام الذي لاقته مشاريعنا الجديدة للطاقة المتجددة، كما أننا فخورون بالاستجابة الواسعة من قبل الشركات السعودية».

وأكد الفالح أن على الشركات المتأهلة إظهار سجل حافل ومحفظة من مشاريع الطاقة المتجددة وذلك حسب حجم كل مشروع، كما يجب على مقدمي العطاءات الدوليين للمشاريع المحددة، الاستعانة ضمن فرقهم المختصة من الإداريين والتقنيين، بخبرات إدارية محلية لمساعدة الشركات السعودية على اكتساب الخبرة الضرورية في العمل مع الشركات العالمية، مما يؤهلها في المستقبل إلى التقدم لمشاريعها الخاصة وبالتالي دعم وتحفيز النظام البيئي بأكمله. لافتا أنه سيتم تقسيم المشاريع إلى مشاريع كبيرة «100 ميجا واط فأكثر» ومشاريع صغيرة «أقل من 100 ميجا واط».

يذكر أن قدرة التوليد للمشاريع السبعة تكفي 226.500 أسرة، وستسهم في خلق أكثر من 4500 وظيفة خلال أعمال الإنشاءات والتشغيل والصيانة، وتشمل المشاريع كلا من القريات «200 ميجاواط» والمدينة المنورة «50 ميجا واط» ورفحاء «45 ميجا واط» والفيصلية «600 ميجا واط» ورابغ «300 ميجا واط» وجدة «300 ميجا واط» ومهد الذهب «20 ميجا واط»، وستقوم هذه المشاريع بدور هام في مساعدة المملكة على تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة، التي تسعى إلى توليد أكثر من 25 جيجا واط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية خلال السنوات الخمس المقبلة، وحوالي 60 جيجا واط بحلول عام 2030.