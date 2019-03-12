شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات بــ 1.5 مليار دولار لـ7 مشاريع في الطاقة الشمسية والان نبدء بالتفاصيل
من جانبه، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح، أثناء زيارته أمس لمشروع سكاكا: «نحن سعداء بمستوى الاهتمام الذي لاقته مشاريعنا الجديدة للطاقة المتجددة، كما أننا فخورون بالاستجابة الواسعة من قبل الشركات السعودية».
وأكد الفالح أن على الشركات المتأهلة إظهار سجل حافل ومحفظة من مشاريع الطاقة المتجددة وذلك حسب حجم كل مشروع، كما يجب على مقدمي العطاءات الدوليين للمشاريع المحددة، الاستعانة ضمن فرقهم المختصة من الإداريين والتقنيين، بخبرات إدارية محلية لمساعدة الشركات السعودية على اكتساب الخبرة الضرورية في العمل مع الشركات العالمية، مما يؤهلها في المستقبل إلى التقدم لمشاريعها الخاصة وبالتالي دعم وتحفيز النظام البيئي بأكمله. لافتا أنه سيتم تقسيم المشاريع إلى مشاريع كبيرة «100 ميجا واط فأكثر» ومشاريع صغيرة «أقل من 100 ميجا واط».
يذكر أن قدرة التوليد للمشاريع السبعة تكفي 226.500 أسرة، وستسهم في خلق أكثر من 4500 وظيفة خلال أعمال الإنشاءات والتشغيل والصيانة، وتشمل المشاريع كلا من القريات «200 ميجاواط» والمدينة المنورة «50 ميجا واط» ورفحاء «45 ميجا واط» والفيصلية «600 ميجا واط» ورابغ «300 ميجا واط» وجدة «300 ميجا واط» ومهد الذهب «20 ميجا واط»، وستقوم هذه المشاريع بدور هام في مساعدة المملكة على تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة، التي تسعى إلى توليد أكثر من 25 جيجا واط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية خلال السنوات الخمس المقبلة، وحوالي 60 جيجا واط بحلول عام 2030.
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