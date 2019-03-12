شكرا لقرائتكم خبر عن OSN تحتفي بالأمهات طوال شهر مارس والان نبدء بالتفاصيل
وطوال شهر مارس، سيحظى عملاء شبكة OSN بفرصة مشاهدة العروض الحصرية الأولى للأفلام بالإضافة إلى أحدث برامج الأطفال والعائلة وبرامج تلفزيون الواقع وبرامج أسلوب الحياة والكوميديا.
وستكون العائلات في المملكة العربية السعودية على موعد للاحتفاء بعيد الأم وتسليط الضوء على دورها الذي لا يضاهى في أجواء أسرية ساحرة ومشاهدة المحتوى الرائع على قناة OSN يا هلا سينما HD.
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