شكرا لقرائتكم خبر عن OSN تحتفي بالأمهات طوال شهر مارس والان نبدء بالتفاصيل

تحتفل OSN، الشبكة الترفيهية الرائدة في المنطقة، بمناسبتي اليوم العالمي للمرأة (8 مارس) وعيد الأم (21 مارس)، وذلك عبر بث المحتوى الذي يركز على المرأة طوال شهر مارس. وسيحظى عملاء OSN في المنطقة بما في ذلك عملاء باقة «الفرق» الجديدة في المملكة العربية السعودية ، أحدث باقات OSN وأكثرها مرونة، بفرصة مشاهدة محتوى ترفيهي ملهم يحتفي بالنساء والأمهات والعائلات. ويتراوح محتوى OSN خلال شهر مارس بين الأفلام الوثائقية والأعمال الدرامية وبرامج أسلوب الحياة وتلفزيون الواقع والكوميديا والمشاهير فضلا عن محتوى الأطفال الرائع الذي يقدم لهن ولصغارهن ترفيها منقطع النظير. وطوال شهر مارس، سيحظى عملاء شبكة OSN بفرصة مشاهدة العروض الحصرية الأولى للأفلام بالإضافة إلى أحدث برامج الأطفال والعائلة وبرامج تلفزيون الواقع وبرامج أسلوب الحياة والكوميديا. وستكون العائلات في المملكة العربية السعودية على موعد للاحتفاء بعيد الأم وتسليط الضوء على دورها الذي لا يضاهى في أجواء أسرية ساحرة ومشاهدة المحتوى الرائع على قناة OSN يا هلا سينما HD.



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