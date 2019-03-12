شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق شركة للطائرات المروحية بـ 565 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاقه شركة الطائرات المروحية، برأس مال أولي قدره 565 مليون ريال لتلبية الطلب المتنامي في المملكة فيما يخص خدمات السياحة الفاخرة وخدمات النقل الجوي.

وأشار في بيان له أمس إلى أن الشركة، التي تعد أول شركة محلية مشغلة للطائرات المروحية التجارية على مستوى المملكة، ستقدم خدمات النقل الجوي الخاصة داخل المدن الرئيسية، بالإضافة إلى القيام برحلات سياحية إلى العديد من الوجهات المختلفة في جميع أنحاء المملكة.

وقال: إن الشركة ستساهم بدور فعال في توفير خدمات النقل بالطائرات المروحية داخل المدن الكبرى، إضافة إلى تعزيز وتوسيع خدمات النقل الجوي في المملكة، حيث ستقوم بتوفير وصول آمن إلى الوجهات السياحية البعيدة مع تقديم تجربة نقل جوي عالية الجودة وذات معايير عالمية.

وأضاف: إن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الصندوق التي تهدف إلى تعظيم العائدات المستدامة وإطلاق قطاعات جديدة وتنميتها، إضافة إلى دعم الجهود المبذولة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بالعمل كأداة محفزة لقطاع السياحة في المملكة.