شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج شريك للمعرض الدولي السعودي للطيران 2019 والان نبدء بالتفاصيل

تستعد شركة بوينج للمشاركة في معرض الطيران الدولي السعودي بنسخته الأولى في مطار الثمامة بالرياض، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر آل سعود، أمير منطقة الرياض، وبتشريف من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان آل سعود، رئيس الهيئة السعودية للفضاء، رئيس ومؤسس نادي الطيران السعودي.

وبهذه المناسبة، قال المهندس أحمد بن عبدالقادر جزار، رئيس بوينج في المملكة العربية السعودية: «نحن سعداء بالمشاركة في هذا المعرض الذي يعكس نتائج إيجابية على الاقتصاد السعودي من خلال تطوير صناعة الطيران والفضاء والدفاع». وأضاف: «سيساعد هذا المعرض في نقل المعرفة والتقنية لأرض المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تعاون الشركات العالمية مع المؤسسات الوطنية، التي ستنعكس إيجابا على الصناعات المحلية». واختتم جزار: «نحن في بوينج نفخر بكوننا شريكا إستراتيجيا للمملكة العربية السعودية لأكثر من 74 عاما، ونحن مستمرون بهذه الشراكة لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030».

الجدير بالذكر، أن بوينج أطلقت مجموعة من برامج شركات التوازن الاقتصادي هي شركة السلام لصناعة الطيران، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة، والشركة الدولية لهندسة النظم. ومازالت بوينج تواصل الإسهام في توسعة القاعدة التقنية للعديد من المؤسسات المحلية في المجالات المدنية والعسكرية.

وحرصت بوينج والشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران وشركة السلام لصناعة الطيران على تأسيس وإنشاء الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية بالمملكة العربية السعودية. وتركز هذه الشراكة على توفير فرص عمل مستديمة للشباب السعودي مما يساعد في تنمية وتطوير المهارات التقنية والفنية والدعم والمساندة لدى الكفاءات الوطنية في مجال صناعة الطيران العمودي.