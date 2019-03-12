شكرا لقرائتكم خبر عن سامسونج تطلق أحدث هواتفها الذكية «S10Galaxy» رسميا في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته شركة سامسونج، في فندق كروان بلازا الكورنيش بجدة، بحضور السيد واي جيه كيم رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات بالمملكة العربية السعودية، وعدد من كبار المسؤولين بالشركة وممثلي الصحافة والإعلام.
وقال السيد واي جيه كيم، رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات بالسعودية: «نحن سعداء بإطلاق أحدث أجهزة سامسونج الذكية «S10 Galaxy» في المملكة، التي تعد نقلة نوعية في سلسلة هواتفGalaxy S، التي تحظى بإقبال كبير وطلب متزايد في السوق السعودي. تتميّز هذه الهواتف بخصائص متطورة في شاشة العرض والكاميرا والأداء لمواكبة نمط حياة عملائنا العصرية، مما يؤكد حرص سامسونج الدائم على تقديم منتجات تسهم في تسهيل حياة الناس، وتواكب التطور العالمي المتسارع في عالم الهواتف الذكية».
وأتاحت سامسونج للحضور أثناء المؤتمر الصحفي، فرصة الاستمتاع بالتجربة والاطلاع على مزايا مجموعة هواتف «S10 Galaxy» الجديدة، التي تم استعراضها وشملت هاتف (Galaxy S10)، و(+Galaxy S10)، و(Galaxy S10e)، بالإضافة إلى سماعات Galaxy Buds.
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