"الاستثمارات العامة" يطلق مروحيات للتنقل بين المدن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة الطائرات المروحية، حيث تعد أول شركة محلية مشغلة للطائرات المروحية التجارية على مستوى المملكة توفر خدمات النقل الجوي الخاصة داخل المدن الرئيسة، إضافة إلى تنظيم رحلات سياحية إلى العديد من الوجهات المختلفة في أنحاء المملكة.

ويأتي إنشاء شركة للطائرات المروحية امتدادا للاستراتيجية الجديدة التي أقرها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، والرامية لتفعيل دور وأداء الصندوق السيادي وتعظيم عائداته وإطلاق قطاعات جديدة وتنميتها.وأوضح الصندوق في بيان أمس، أنه تم تأسيس الشركة برأسمال أولي 565 مليون ريال لتلبية الطلب المتنامي في المملكة على خدمات السياحة الفاخرة وخدمات النقل الجوي. ومن شأن توفير نقل تجاري آمن بين المدن عبر الطائرات المروحية تحفيز أداء القطاع السياحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بصفته أحد القطاعات الرئيسة المحركة للاقتصاد تحقيقا لرؤية 2030 .

وتنتقل السعودية بتطبيقها تجربة النقل التجاري بأعلى المعايير العالمية بين المدن بالمروحيات، إلى مصاف الدول المتقدمة التي تعتمد مثل هذه الآليات المتقدمة والمتطورة.

ويأتي إقرار إنشاء شركة الطائرات المروحية داعما لتوجه المملكة في أن تكون الوجهة السياحية الأولى والأهم في منطقة الشرق الأوسط.وأشار الصندوق إلى أن الشركة ستسهم بدور فعال في توفير خدمات النقل بالطائرات المروحية داخل المدن الكبرى، إضافة إلى تعزيز وتوسيع خدمات النقل الجوي في المملكة، حيث ستوفير وصول آمن إلى الوجهات السياحية البعيدة مع تقديم تجربة نقل جوي عالية الجودة وذات معايير عالمية.

ويعطي تطبيق تجربة التنقل بالطائرات المروحية في بلد بحجم السعودية ميزة تنافسية كبيرة للسياح الراغبين في استكشاف حضارة وتراث المملكة والاستمتاع بمواقعها الجغرافية الجذابة في وقت قصير. كما تشكل التجربة ميزة مهمة لرجال وسيدات الأعمال، الذين يحكمهم الوقت وأهمية سرعة التنقل من مكان لآخر داخل المدينة الواحدة، أو حتى بين المدن.وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية الصندوق التي تهدف إلى تعظيم العائدات المستدامة وإطلاق قطاعات جديدة وتنميتها، إضافة إلى دعم الجهود المبذولة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بالعمل كأداة محفزة لقطاع السياحة في المملكة.

الأهداف:

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01. توفير خدمات النقل بالطائرات المروحية داخل المدن الكبرى

02. تعزيز وتوسيع خدمات النقل الجوي في المملكة

03. توفير وصول آمن إلى الوجهات السياحية البعيدة

04. تقديم تجربة نقل جوي عالية الجودة وذات معايير عالمية

05. تعظيم عائدات الصندوق المستدامة وإطلاق قطاعات جديدة

06. دعم تحقيق رؤية 2030 بالعمل كأداة محفزة لقطاع السياحة

شركة الطائرات المروحية

مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة

أول شركة محلية مشغلة للطائرات المروحية التجارية

رأسمال أولي قدره 565 مليون ريال