7 مشاريع طاقة متجددة بـ1.51 مليار دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سكاكا

أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أمس، عن إصدار طلبات تأهيل العروض لمشاريع الجولة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، والتي تشمل 7 مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة توليد 1.52 جيجاوات وبحجم استثمارات مباشرة تقدر بـ 1.51 مليار دولار.

وأوضح المكتب في بيان أمس أن الإعلان جاء على ضوء النجاح الكبير الذي حققته طلبات إبداء الرغبة في الاستثمار خلال يناير الماضي، حيث لاقت الطلبات استجابة سريعة من قبل 256 شركة، منها 100 شركة محلية تأسست في المملكة، مقارنة باستجابة 75 شركة لمشروع مدينة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية «30 ميجاوات» و38 شركة لمشروع محافظة دومة الجندل لطاقة الرياح «400 ميجاوات» في 2018.

وأشار إلى أن معدلات الاستجابة المرتفعة من قبل الشركات، تعكس مدى جاذبية قطاع الطاقة المتجددة في المملكة محليا ودوليا، والرغبة في المساهمة بتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة الرامية إلى توليد أكثر من 200 جيجاوات من الطاقة المتجددة الممتدة عبر سلسلة القيمة بأكملها، بدءا من التصنيع المحلي وصولا إلى تطوير المشاريع.

وستقوم المشاريع السبعة بدور هام في مساعدة المملكة على تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة، والتي تسعى إلى توليد أكثر من 25 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية خلال السنوات الخمس المقبلة، وحوالي 60 جيجاوات بحلول 2030.

تقسيم المشاريع

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح «سعداء بمستوى الاهتمام الذي لاقته مشاريعنا الجديدة للطاقة المتجددة، وفخورون بالاستجابة الواسعة من قبل الشركات السعودية».

وأكد أن على الشركات المتأهلة إظهار سجل حافل ومحفظة من مشاريع الطاقة المتجددة حسب حجم كل مشروع، كما يجب على مقدمي العطاءات الدوليين للمشاريع المحددة، الاستعانة ضمن فرقهم المختصة من الإداريين والتقنيين بخبرات إدارية محلية لمساعدة الشركات السعودية على اكتساب الخبرة الضرورية في العمل مع الشركات العالمية، مما يؤهلها في المستقبل إلى التقدم لمشاريعها الخاصة وبالتالي دعم وتحفيز النظام البيئي بأكمله. لافتا إلى أنه سيتم تقسيم المشاريع إلى مشاريع كبيرة «100 ميجاوات فأكثر» ومشاريع صغيرة «أقل من 100 ميجاوات».

توطين الخبرات

وأشار الفالح أثناء زيارته لمشروع سكاكا، إلى المستوى الذي تبرزه شركة أكوا باور، والتي تقود تحالف تطوير المشروع على أرض الواقع في تنفيذ أول مشروع للطاقة المتجددة بالمملكة، وبريادتها كشركة سعودية استطاعت منافسة كبريات الشركات العالمية بقطاع الطاقة.

ونوه الفالح بالتزام أكوا باور تجاه توطين الخبرات والمعارف المتخصصة في قطاع الطاقة الشمسية، وإتاحة الفرصة أمام المواهب والكفاءات السعودية للمشاركة في تنفيذ المشروع بدءا من مراحله الأولى، وكذلك تجاه تعزيز المحتوى المحلي ورفع نسبته في المشروع، من خلال تمكين القطاع الصناعي والخدمي السعودي من سلاسل الإمداد والتوريد وفتح المجال أمام الشركات الوطنية للإسهام في تلبية احتياجات ومتطلبات المشروع بمعايير الجودة والكفاءة نفسها التي توفرها الشركات الأجنبية.

مشروع مدينة سكاكا للطاقة الكهروضوئية

01 الأول ضمن سلسلة مشاريع الطاقة المتجددة

02 ينفذه تحالف بقيادة شركة أكوا باور

03 يشغل مساحة 6 كيلومترات مربعة

04 التكلفة الاستثمارية 1.2 مليار ريال

05 قدرة إنتاجية 300 ميجاوت

06 يلبي احتياجات 45,000 مسكن بالجوف

07 قدرة خفض 430,000 طن انبعاثات كربونية سنويا

المشاريع السبعة:

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- قدرة التوليد تكفي 226.500 أسرة

- تسهم في خلق أكثر من 4500 وظيفة

القريات

200 ميجاوات

المدينة المنورة

50 ميجاوات

رفحاء

45 ميجاوات

الفيصلية

600 ميجاوات

رابغ

300 ميجاوات

جدة

300 ميجاوات

مهد الذهب

20 ميجاوات