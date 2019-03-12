تطبيق لقياس أداء محطات مناولة الحاويات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أوضح رئيس الهيئة العامة للموانئ «موانئ» المهندس سعد الخلب، أن الهيئة حققت خلال الفترة الماضية إنجازات في رفع مستوى الأداء والإنتاجية من بينها تطوير العقود القائمة والمستقبلية في الموانئ السعودية وفقا لأفضل المعايير العالمية في هذا المجال عبر تطبيق مؤشرات قياس الأداء (K.P.I) في محطات مناولة الحاويات بالموانئ السعودية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لجميع موانئ المملكة بنسبة 15% لتصل إلى إجمالي 615 مليون طن، وزيادة عدد الأرصفة في الموانئ من 214 رصيفا إلى 232 رصيفا، وخلق فرص وظيفية مميزة جديدة للقطاع، وجذب الخبرات العالمية من شركات وأفراد ونقل المعرفة وتوطينها، وتخفيض التكلفة على التجار.

وذكر خلال الجلسة الرئيسة للمؤتمر السعودي البحري الثاني، تحت عنوان «تكامل قطاعات النقل البحري لتحقيق رؤية 2030 وتحول المملكة إلى منصة لوجستية»، أن الموانئ السعودية حققت نموا متزايدا ومستمرا على صعيد الأداء والإنتاجية، حيث بلغ إجمالي ما ناولته الموانئ منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية فبراير 2019، أكثر من 44 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 10.19% مقارنة بالمدة المماثلة من عام 2018، وبلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة في الموانئ خلال الفترة نفسها 1,131,959 حاوية، بنسبة زيادة بلغت 6.18%، مقارنة بالمدة المماثلة من 2018.

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12 منطقة لوجستية

وكشف رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، أن هناك 12 منطقة لوجستية ستبنى من خلال القطاع الخاص، وأن عمل منظومة النقل يتكامل بالشراكة الدائمة وتطويع التقنية، كما أن إطلاق المناطق اللوجستية كفيل بالنهوض بهذه الصناعة وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

تحسين بيئة الأعمال

وأبان نائب محافظ الهيئة العامة للجمارك سليمان التويجري أن برنامج فسح الحاويات خلال 24 ساعة يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وذلك بالتعاون مع اللجنة اللوجستية ولجنة تيسير وموانئ بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، ومع اكتمال البرنامج سيحدث نقله نوعية للجمارك السعودية.