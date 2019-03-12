260 مؤسسة عالمية تشارك في معرض الطيران بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض يشهد المعرض السعودي الدولي للطيران الذي تنطلق فعالياته اليوم، مشاركة أكثر من 260 مؤسسة إقليمية وعالمية بحضور 2000 عارض، ويتوقع أن يستقطب أكثر من 20 ألف زائر خلال ثلاثة أيام فقط من المهتمين بعالم وصناعة الطيران والفضاء والخدمات الأرضية، والدفاع، والبنى التحتية للمطارات والموردين إلى جانب الطيران التجاري. المعرض السعودي الدولي للطيران: - أكبر معرض للطيران في منطقة الشرق الأوسط

- يقام على مساحة 100 ألف متر مربع

- يشارك في المعرض 260 مؤسسة إقليمية وعالمية

- يتوقع حضور 2000 عارض



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