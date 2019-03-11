شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة يتفقد مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية والان نبدء بالتفاصيل
ووقف معاليه خلال زيارته على مراحل تقدم سير عمل المشروع، الذي تمت ترسيته على شركة أكوا باور السعودية في شهر فبراير من العام الماضي.
ويعد مشروع سكاكا باكورة مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة وأول مشروع ضمن مشروعات الجولة الأولى للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة والذي يأتي تنفيذا لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة.
يذكر أن باب قبول طلبات تأهيل العروض لمشاريع الجولة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة لايزال مفتوحاً على المنصة الإلكترونية لمكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التي تشتمل على 7 مشاريع للطاقة الشمسية الكهرضوئية، وسيتم بعد ذلك إصدار طلبات تقديم العروض إلى مقدمي العطاءات المؤهلين خلال النصف الأول من العام الحالي 2019م.
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