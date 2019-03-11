شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح يتفقَّد مجموعة من مشروعات "مدن" بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

تفقد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، اليوم ، واحة مدن بالجوف الصناعية وبعض المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها بالمنطقة، يرافقه وفد من "مدن" يضم المدير العام المهندس خالد بن محمد السالم وبعض مسؤولي الإدارات.

وأوضح المهندس السالم أن "واحة مدن بالجوف قد تم وضع حجر الأساس لها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - بقيمة أكثر من 220 مليون ريال على مساحة 3 ملايين م² منها مليون م² أراض تم تطويرها"، مُبينًا "أن الواحة تسعى إلى استقطاب الصناعات الطبية والغذائية وصناعة التعبئة والتغليف، حيث يجري تنفيذ 6 مصانع جاهزة بمساحة 900 م² للمصنع الواحد، بنسبة إنجاز وصلت 37% خلال العام 2018م"، فيما تستهدف 140 مصنعًا في المرحلة الأولى".

وقال: " مع بداية الربع الثاني من 2019م، سيتم تطوير بنية تحتية متقدمة ومتكاملة تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وذلك ضمن مهام "مدن" في تهيئة بيئة صناعية جاذبة تساهم في تمكين الصناعة، وتنويع الاقتصاد المحلي، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل الوطني وفق رؤية المملكة 2030 ".

وأشار إلى أن واحة الجوف تتميز ببعض الصناعات المستهدفة، ولعل أبرزها: صناعة النسيج وغزل الصوف الطبيعي، والتصنيع الغذائي المتخصِّص، والمنتجات الفنية والحرفية، وصناعة الأسمدة، والصناعات البيطرية، وتعليب وحفظ الأغذية، وصناعة الأثاث، وصناعة المعادن المشكَّلة باستثناء عمليات الصهر والتدوير، وصناعة منتجات المطاط والبلاستيك ويستثنى منها عمليات التدوير، وصناعة منتجات الخشب والفلين للطباعة، وصناعة المعدات الكهربائية والحواسيب والمنتجات الإلكترونية".

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ونوه بالموقع الجغرافي المتميز للواحة والذي يبعد 17كم فقط عن مطار الجوف، و24 كم عن محطة قطار سار، بينما أقرب ميناء لها على بعد 970 كم وهو ميناء الرياض الجاف.

وتضطلع "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، وفق أعلى المعايير العالمية، وهي تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة.

وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 194,6 مليون م² حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3,474 مصنعًا مُنتجًا.