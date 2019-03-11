مؤشر بورصة قطر لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2018

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

واصل مؤشر بورصة قطر الرئيسي تراجعه في تعاملات الإثنين، مسجلاً أدنى مستوياته منذ ختام تعاملات 27 سبتمبر/أيلول 2018، بضعف عدد من القطاعات يتصدرها التأمين والاتصالات والعقارات.

وحسب بيانات البورصة في ختام تعاملات اليوم، أغلق المؤشر الرئيسي عند 9744.22 نقطة، بنسبة هبوط بلغت 0.25% أو 24.82 نقطة، مقارنة مع إغلاق أمس الأحد البالغ 9769 نقطة.

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وتراجعت في نهاية تعاملات الإثنين 7 مؤشرات من أصل 11، بقيادة مؤشر قطاع التأمين الذي تراجع بنسبة 1.56% اليوم 2904.5 نقطة.

وبلغ إجمالي عدد الشركات المتداولة اليوم 43 شركة، تراجعت أسهم 22 شركة، مقابل ارتفاع أسهم 18 شركة، بينما استقرت أسعار أسهم 3 شركات دون تغيير عن إغلاق أمس الأحد.

وتراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة ببورصة قطر، بقيمة 1.32 مليار ريال (363 مليون دولار أمريكي)، إلى 552.343 مليار ريال قطري (151.8 مليار دولار أمريكي).