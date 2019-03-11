"الخضروات أسخن من اللازم".. لماذا قفزت معدلات التضخم خلال فبراير؟

مصراوي - كتب- مصطفى عيد:
قفز معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي إلى نحو 13.9% لإجمالي الجمهورية، و14.4% للمدن، مقابل 12.2% لإجمالي الجمهورية، و12.7% للمدن خلال يناير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.
ويأتي ذلك بعد أن ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.8% لإجمالي الجمهورية خلال فبراير، مقابل 0.8% خلال يناير، تأثرا بارتفاع أسعار الخضروات والدواجن بشكل رئيسي.
وفي دلالة على دور الخضروات في ارتفاع معدلات التضخم خلال فبراير، أصدر بنك الاستثمار شعاع تقريرا اليوم بعنوان: "مرة أخرى تقدم...
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