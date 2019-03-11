" الطائرات المروحية " تعزز دور "السياحة " فى دعم الاقتصاد

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كما أنه يأتى داعمًا لتوجه المملكة في أن تكون الوجهة السياحية الأولى والأهم في منطقة الشرق الأوسط، ، ويرفعها إلى مصاف الدول التى تعتمد مثل هذه الآليات المتقدمة والمتطورة .
ويرى خبراء أن تطبيق تجربة التنقل بالطائرات المروحية في بلد بحجم المملكة ، يعطي ميزة تنافسية كبيرة للسياح الراغبين في استكشاف حضارة وتراث المملكة والاستمتاع بمواقعها الجغرافية الجذابة في وقت قصير،
ويضيف الخبراء أن هذه التجربة تشكل ميزة هامة جدًا لرجال وسيدات الأعمال، والذين يحكمهم الوقت وأهمية سرعة التنقل من مكان لآخر داخل المدينة الواحدة، أو حتى بين المدن.
كما توفير نقل تجاري آمن بين المدن عبر الطائرات المروحية، من شأنه تحفيز أداء القطاع السياحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بصفته أحد القطاعات الرئيسية المحركة للاقتصاد تحقيقًا لرؤية 2030
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