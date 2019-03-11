شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير التجارة: 14% من الصادرات المصرية موجهة للسوق الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام عبد العزيز مستشار وزير الصناعة والتجارة، أن نسبة 14% من الصادرات المصرية موجه للسوق الأفريقى، لافتا إلى أن حجم التجارة فى أفريقيا سجل خلال 2017 حوالى 500 مليار دولار كانت حصة مصر منهم 1% فقط واليابان قرابة 2%.
وأشار عبد العزيز، خلال جلسات مجلس الأعمال المصرى اليابانى، إلى إمكانية التنسيق المصرى اليابانى لتوسيع صادرات البلدين إلى أفريقيا، خاصة مع تمتع مصر بمميزات لوجستية كبيرة واتفاقيات تجارية تتيح لمصر النفاذ لكافة الأسواق الأفريقية.
وأوضح مستشار وزير الصناعة والتجارة، أن الجانب اليابانى يمكن أن يستفيد من المميزات اللوجستية المصرية للنفاذ إلى أوروبا حيث تستطيع مصر شحن الحاوية إلى إيطاليا فى غضون يومين فقط بتكلفة 190 دولار، وإلى ميناء ممباسا بتكلفة 800 دولار ويتطلب 20 يوما.
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