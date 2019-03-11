شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين مصطفى رئيسا للقابضة الكيماوية لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرهشام توفيق ،وزير قطاع الأعمال العام، قرارا اليوم الإثنين، باعتماد قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بتعيين المحاسب عماد الدين مصطفى ، رئيسا للقابضة الكيماوية لمدة 3 سنوات .

تضمن القرار تعيين وليد الرشيدى، نائبا لرئيس الشركة القابضة، وتقليص عدد الأعضاء لـ 7 أعضاء فقط ، وكانت مدة المجلس انتهت فى 13 يناير الماضى.

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