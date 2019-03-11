شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 1.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية، اليوم، الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 1.250 مليار جنيه.

وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح سندات خزانة أجل 5 سنوات، بقيمة 750 مليون جنيه، بمتوسط سعر فائدة بلغ 16.731%، وبلغ أعلى سعر 16.8%، وأقل سعر 16.54%.

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وأشارت الوزارة إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 10 سنوات، بقيمة 500 مليون جنيه، بمتوسط سعر فائدة 16.895%، وبلغ أعلى سعر 16.92%، وأدنى سعر 16.8%.