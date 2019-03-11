شكرا لقرائتكم خبر عن 7مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة توليد 1.52 جيجا واط والان نبدء بالتفاصيل

- تستهدف استثمارات بـقيمة 1.51 مليار دولار

- تكفي 226 ألف أسرة وتسهم في خلق أكثر من 4500 وظيفة

أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، اليوم, عن إصدار طلبات تأهيل العروض لمشاريع الجولة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، والتي تشمل 7 مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة توليد 1.52 جيجا واط وبحجم استثمارات مباشرة تقدر بـ 1.51 مليار دولار.

وقد جاء هذا الإعلان على ضوء النجاح الكبير الذي حققته طلبات إبداء الرغبة في الاستثمار خلال يناير الماضي حيث لاقت الطلبات استجابة سريعة من قبل 256 شركة، منها 100 شركة محلية تأسست في المملكة، مقارنة بـاستجابة 75 شركة لمشروع مدينة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية " 30 ميجاواط " و 38 شركة لمشروع محافظة دومة الجندل لطاقة الرياح "400 ميجاواط " في عام 2018م وتعكس معدلات الاستجابة المرتفعة من قبل الشركات، مدى جاذبية قطاع الطاقة المتجددة في المملكة محلياً ودولياً، والرغبة في المساهمة بتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة الرامية إلى توليد أكثر من 200 جيجاواط من الطاقة المتجددة الممتدة عبر سلسلة القيمة بأكملها بدءً من التصنيع المحلي وصولا إلى تطوير المشاريع.

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وفي إطار تعليقه على هذ الخطوة قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أثناء زيارته اليوم لمشروع سكاكا "نحن سعداء بمستوى الاهتمام الذي لاقته مشاريعنا الجديدة للطاقة المتجددة، كما أننا فخورون بالاستجابة الواسعة من قبل الشركات السعودية".

وأكد الفالح أن على الشركات المتأهلة إظهار سجل حافل ومحفظة من مشاريع الطاقة المتجددة وذلك حسب حجم كل مشروع، كما يجب على مقدمي العطاءات الدوليين للمشاريع المحددة، الاستعانة ضمن فرقهم المختصة من الإداريين والتقنيين، بخبرات إدارية محلية لمساعدة الشركات السعودية على اكتساب الخبرة الضرورية في العمل مع الشركات العالمية، مما يؤهلها في المستقبل إلى التقدم لمشاريعها الخاصة وبالتالي دعم وتحفيز النظام البيئي بأكمله".

لافتاً أنه سيتم تقسيم المشاريع إلى مشاريع كبيرة "100 ميجاواط فأكثر" ومشاريع صغيرة "أقل من 100 ميجاواط".

يذكر أن قدرة التوليد للمشاريع السبعة تكفي 226.500 أسرة، وستسهم في خلق أكثر من 4500 وظيفة خلال أعمال الإنشاءات والتشغيل والصيانة، وتشمل المشاريع كل من القريات "200 ميجاواط" والمدينة المنورة "50 ميجاواط " ورفحاء "45 ميجاواط " والفيصلية " 600 ميجاواط" ورابغ "300 ميجاواط" وجدة "300 ميجاواط " ومهد الذهب "20 ميجاواط" ، وستقوم هذه المشاريع بدوراً هاماً في مساعدة المملكة على تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة، التي تسعى إلى توليد أكثر من 25 جيجاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية خلال السنوات الخمس المقبلة، وحوالي 60 جيجاواط بحلول عام 2030.