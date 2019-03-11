شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل التجارى: 30.5% زيادة بصادرات مصر لليابان لتسجل 1.2مليار دولار خلال 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جهاز التمثيل التجاري، أن التبادل التجارى بين مصر واليابان، خلال عام 2018، حقق زيادة بلغت 30.5%، حيث وصل إلى مليار و265 مليون دولار مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام 2017.

وأضاف التمثيل التجارى، أن أهم الصادرات المصرية لليابان، تتمثل في البترول والملابس الجاهزة والسجاد والنباتات الطبية، والقطن والخضروات والمنتجات الغذائية وتتمثل أهم الواردات في السيارات والجرارات والآلات والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته.

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