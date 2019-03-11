شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل التجارى: 30.5% زيادة بصادرات مصر لليابان لتسجل 1.2مليار دولار خلال 2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جهاز التمثيل التجاري، أن التبادل التجارى بين مصر واليابان، خلال عام 2018، حقق زيادة بلغت 30.5%، حيث وصل إلى مليار و265 مليون دولار مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام 2017.
وأضاف التمثيل التجارى، أن أهم الصادرات المصرية لليابان، تتمثل في البترول والملابس الجاهزة والسجاد والنباتات الطبية، والقطن والخضروات والمنتجات الغذائية وتتمثل أهم الواردات في السيارات والجرارات والآلات والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته.
كانت هذه تفاصيل خبر التمثيل التجارى: 30.5% زيادة بصادرات مصر لليابان لتسجل 1.2مليار دولار خلال 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.