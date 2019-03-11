رئيس المركزي الأمريكي: لا يُمكن لترامب إقالتي

24_ إمارات
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، البنك المركزي، جيروم باول الذي واجه في السابق انتقادات لاذعة من دونالد ترامب، في مقابلة الأحد إن الرئيس الأمريكي، لا يُمكنه إقالته من منصبه.
وأوضح باول في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" عبر تلفزيون "سي بي إس" أن "القانون واضح، لدي ولاية مدتها أربع سنوات. وأعتزم أن أؤديها بالكامل".
ومع ذلك، رفض باول انتقاد ترامب أو الكلام عن المحادثات الخاصة بينهما، قائلاً إنه "لن يكون مناسبا" أن يفعل ذلك.
وتابع "أحاول تجنب التعليق على الرئيس. لا أعتقد صراحةً أن من المناسب أن أُعلق على الرئيس...
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