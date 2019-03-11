ديلويت العالمية تستكشف الاتجاهات الرئيسية في قطاع التعدين لعام 2019

دبي - الخليج 365 :

نشرت ديلويت العالمية تقريرها السنوي الحادي عشر حول قطاع التعدين الذي يسلط الضوء على الاتجاهات الرئيسة التي تواجه الشركات العاملة في قطاع التعدين والتي تحاول ممارسة نشاطاتها في سوق يشهد باستمرار حالة عدم استقرار ناجمة عن الثورة الصناعية الرابعة.

تعليقاَ على ما ورد في هذا التقرير، أفاد بارت كورنيلسن، الشريك في قسم الطاقة والموارد في ديلويت الشرق الأوسط والشريك المسؤول في مونيتور ديلويت الشرق الأوسط: " يستعد قطاع التعدين لتحقيق نمو أكبر مما سجل خلال السنوات العشرة السابقة. إلا أنّ واقع السوق اليوم يختلف بالكامل عما كان عليه، كما أن الاضطرابات وحالة عدم الاستقرار التي يشهدها، بالإضافة إلى تقلب الأسعار قد أصبحت الواقع الحالي المهيمن في السوق، وأصبحت وتيرة التغيير تشكل تحدياً لقدرة الشركات على التكيّف معها. في ظل هذا النظام العالمي الجديد، لن تتمكن شركات التعدين من استقطاب المواهب، أو الاستثمار، أو حتى دعم المجتمعات المحلية إذا ما اكتفت بالتركيز فقط على الترويج للقيمة الحالية التي توفرها للمجتمعات في الوقت الحاضر. الأمر الذي يحتم عليها أن تتعدى ذلك وأن تطور نماذج عمل صممت خصيصاً لتحقيق القيمة على الأمد الطويل".

إعادة النظر في استراتيجية التعدين

اعتادت شركات التعدين في الماضي أن تركز في خططها الاستراتيجية على استخراج أكبر كميات معادن بأدنى أسعار ممكنة، مما ساعدها على بناء مناجم أضخم مساحة من ذي قبل في إطار سعيها المحموم لتحقيق أقصى العائدات، ومدفوعة بتوقعاتها القائمة على مبدأ استمرار ارتفاع أسعار السلع. ورغم أن هذا الوضع قد تبدد منذ فترة طويلة، إلا أن بعض هذه الشركات لا تزال أسيرة ذلك الإرث الاستراتيجي.

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في هذا الإطار، أضاف كورنيلسن قائلاً: " يتعين على شركات التعدين توسيع نظرتها الاستراتيجية. فعندما تتم عملية التخطيط الاستراتيجي بشكل جيد، تتفاعل فيها مجموعة من المسائل تتضمن، إلى جانب الإنتاج بأقل تكلفة، دور الأصول الفردية في المحفظة الاستثمارية، وأفضل السبل لتحقيق القيمة، والتوازن بين المخاطر والعائد، بالإضافة إلى المزايا الجديدة التي يجب أن تكتسبها لتتمايز عن غيرها بنظر عملائها والأطراف المعنية فيها. وستؤدي هذه الخيارات الرئيسية إلى وضع شركات التعدين استراتيجيتها الاستثمارية، وإلى تحديد الشراكات التي ستنشئها، وإلى تحديد أنواع القدرات التي تقرر تبنيها."

وختم كورنيلسن تعليقه بالحديث عن قطاع التعدين في المنطقة قائلاً:” على ضوء هذه الاتجاهات العالمية، على الحكومات وشركات التعدين في دول مجلس التعاون الخليجي أن تتبنى موقفاً أكثر استراتيجية بخصوص استثماراتها، وأداء عملياتها التشغيلية، وتأثيرها على مجتمعاتها المحلية إذا ما أرادت أن تكون قادرة على لعب دور مهم في الأسواق الإقليمية والعالمية. “

كذلك، حدد تقرير ديلويت الاتجاهات الأخرى التالية: