مجموعة "إعمار" الإماراتية تطور عملة رقمية خاصة بعملائها وشركائها

دبي - الخليج 365 :

في مبادرة هي الأولى من نوعها، توظف مجموعة إعمار الإماراتية الإمكانات الكبيرة لتقنية البلوك تشين مع خطط لتقديم رموز التوكن الخاصة بمجمعاتها إلى العملاء والشركاء بنهاية العام الحالي. وتعكس هذه الخطوة عمق تركيز "إعمار" على الابتكار وتقديم تجربة أكثر تكاملاً في مجال خدمة العملاء وتعزيز ولائهم ورضاهم وبالتالي دورهم في التعريف بمزايا مشاريع المجموعة، مما ينعكس بدوره بصورة إيجابية على نمو وأرباح "إعمار".ويتيح رمز "التوكن" الخاص بمجمعات "إعمار" للعملاء وأصحاب المصلحة الاستفادة من نظام الإحالة والولاء على امتداد أعمال المجموعة، مما يرسخ المكانة العالمية لعلامتها التجارية ويقدم للمليارات من مستخدمي الإنترنت فرصة اختبار تجربة "إعمار".

وسيكون هذا من بين أول رموز "التوكن" للإحالة والولاء في العالم، مقدماً إمكانية الوصول إلى منظومة عمل تشغيلية تصل قيمتها إلى نحو 10 مليارات دولار، وستتم دراسة إمكانية القيام بطرح أولي للعملة (ICO) في أوروبا خلال 12 شهراً من الإطلاق الداخلي للمنصة.

وتتولى شركة "ليكي إيه جي" بناء التقنية الخاصة برموز "توكن" مجمعات إعمار استناداً إلى منصة "إثيريوم" للبلوك تشين وإطار عمل ERC20 لرموز "التوكن" التي ستكون قابلة للتحويل على امتداد منظومة عمل "إعمار" العالمية بما في ذلك العقارات ومراكز التسوق والترفيه والضيافة وإدارة المرافق والتسوق عبر الإنترنت.

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بهذه المناسبة قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية": "نتطلع دائماً إلى توسعة نطاق حضورنا وتعزيز نمو عملياتنا، وهو ما يتجلى في تركيزنا على التحول الرقمي حتى خلال هذه المرحلة التي نواصل فيها تطوير وجهات جديدة مبتكرة، لتتكامل هذه المبادرات مجتمعةً بأسلوب يعود بفوائد ملموسة على عملائنا وجميع المعنيين في العالم. ويمثل إطلاق رمز ’التوكن‘ الخاص بإعمار قفزة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للمجموعة".

من جانبه قال ريتشارد أولسن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ليكي": "قمنا بتطوير بنية تحتية حديثة قابلة للاستخدام على نطاق واسع، انطلاقاً من حرصنا على منح مستخدمي الأجهزة المتحركة والإنترنت فرصة المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، بغض النظر عن حجم هذه المشاركة. ويسعدنا تقديم تقنياتنا وخبراتنا المتخصصة في هذا المجال لدعم رؤية ’إعمار‘ الهادفة إلى تقديم قيمة وفائدة أكبر لملايين المستخدمين في العالم".

وكانت عائدات "إعمار" قد حققت نمواً بنسبة 37 بالمئة خلال عام 2018 لتصل إلى 7 مليارات دولار، في حين ارتفعت قيمة علامتها التجارية بنسبة 39 بالمئة إلى 2.7 مليار دولار، لتكون بذلك من بين أكبر العلامات التجارية في العالم. كما تعد "إعمار"، التي طورت معالم بارزة مثل "برج خليفة" و"دبي مول" و"دبي أوبرا" و"نافورة دبي" بالإضافة إلى العديد من الوجهات السكنية المميزة، أكبر مطور عقاري في العالم خارج حدود الصين، والأكبر من حيث القيمة السوقية المدرجة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لمؤشر MSCI EM. وتم إدراج كل من "إعمار العقارية ش.م.ع" و"إعمار مولز ش.م.ع" و"إعمار للتطوير ش.م.ع" في سوق دبي المالي.