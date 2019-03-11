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رينو تجرى محادثات بشأن كيان تحالف جديد مع نيسان وميتسوبيشى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رينو الفرنسية، لصناعة السيارات، اليوم، الإثنين، إنها تجرى محادثات مع شريكتيها اليابانيتين نيسان وميتسوبيشي موتور، بشأن كيان تحالف جديد يضم الشركات الثلاث.

 

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وقالت رينو في بيان، ردا على التقارير الصحفية الواردة في الآونة الأخيرة، تؤكد رينو أنها تجرى مباحثات مع شريكيها فى التحالف نيسان موتور، وميتسوبيشي موتور، بشأن تأسيس كيان تحالف جديد بهدف تحسين وضمان المزيد من التعاون".

 

وأضافت الشركة "لن يكون للترتيب المقترح أثر على وجود اتفاق التحالف الرئيسي المعاد صياغته، ولا على هيكل الملكية المساهمة المتبادلة، اللذين سيظلان ساريين".

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