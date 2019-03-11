شكرا لقرائتكم خبر عن رينو تجرى محادثات بشأن كيان تحالف جديد مع نيسان وميتسوبيشى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رينو الفرنسية، لصناعة السيارات، اليوم، الإثنين، إنها تجرى محادثات مع شريكتيها اليابانيتين نيسان وميتسوبيشي موتور، بشأن كيان تحالف جديد يضم الشركات الثلاث.
وقالت رينو في بيان، ردا على التقارير الصحفية الواردة في الآونة الأخيرة، تؤكد رينو أنها تجرى مباحثات مع شريكيها فى التحالف نيسان موتور، وميتسوبيشي موتور، بشأن تأسيس كيان تحالف جديد بهدف تحسين وضمان المزيد من التعاون".
وأضافت الشركة "لن يكون للترتيب المقترح أثر على وجود اتفاق التحالف الرئيسي المعاد صياغته، ولا على هيكل الملكية المساهمة المتبادلة، اللذين سيظلان ساريين".
كانت هذه تفاصيل خبر رينو تجرى محادثات بشأن كيان تحالف جديد مع نيسان وميتسوبيشى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.