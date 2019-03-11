شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحول 4.8 مليون منزل إلى استخدام الكهرباء والغاز فى التدفئة 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال لى قان جيه، وزير البيئة الصيني، اليوم الاثنين إن بكين مدت مشروعى استبدال الفحم فى التدفئة بالغاز والكهرباء إلى 35 مدينة عام 2018، من 12 مدينة فى العام السابق، فيما يعزز ثانى أكبر اقتصاد بالعالم معركته ضد التلوث.

وقال وزير البيئة الصيني، في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان، إن 4.8 مليون منزل تحولت إلى الغاز الطبيعي والكهرباء، بعد أن كانت تستخدم الفحم للتدفئة العام الماضي.

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وأضاف أن حتى عام 2017 كان قد تم تحويل 4 ملايين منزل لاستخدام الغاز الطبيعي والكهرباء.