شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترفع سعر بيع النفط لآسيا 40 سنتا فى أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لشحنات أبريل من خام مزيج التصدير 40 سنتا ليصبح بعلاوة 55 سنتا للبرميل فوق متوسط أسعار عمان ودبي على بلاتس. Advertisements وتحدد سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز الكويتي إلى آسيا عند علاوة 1.65 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار بلاتس لعمان ودبي.

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