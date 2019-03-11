شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة: 2 مليار دولار قيمة صادرات مصر غير البترولية فى يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن قيمة صادرات مصرية غير البترولية بلغت 2.043 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.

وذكرت الهيئة، أن قيمة الصادرات المصرية الصناعية غير البترولية خلال شهر يناير، بلغت 1.611 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات المصرية الغذائية غير البترولية 432 مليون دولار.

وأشارت إلى أن قيمة صادرات مصر لمجموعة دول جامعة الدول العربية، بلغت 747 مليون دولار، يليها المجموعة الدولية لدول الاتحاد الأوروبي بقيمة 637 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 131 مليون دولار، ثم مجموعة دول أفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 117 مليون دولار، وحققت باقى دول العالم قيمة قدرها 410 ملايين دولار.

وحول أهم 20 سلعة صناعية من صادرات مصرية غير البترولية خلال شهر يناير 2019 أوضحت الهيئة أن بلغت 771 مليون دولار تصدرها الذهب، والكيروسين المصنع، واليوريا ثم النفط المصفى، والمازوت، والبولى بروبلين.

وأضافت احتلت زيوت النفط، المرتبة السابعة من حيث أهم 20 سلعة صناعية من صادرات مصرية غير البترولية تلاه القطن المحلوج غير الممشط، والكابلات، ثم مخاليط مواد عطرية، والأثاث، ثم الميثانول، والقمصان ومنتجات مسطحة مرققة بالأسطوانات بسمك مم، والتليفزيونات lcd، ثم الألومنيوم .

وجاءت النشادر، والسجاد، ثم التليفزيونات بالألوان أكثر 16 بوصة، والبنطلونات في نهاية القائمة.

وفيما يتعلق بأهم 20 سلعة غذائية من صادرات مصر غير البترولية خلال يناير الماضي أوضحت الهيئة أنها بلغت 237 مليون دولار، تصدرها البرتقال الطازج، ثم الفراولة الطازجة، والأجبان المعالجة بالحرارة، والبطاطس، ودقيق القمح.

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وأوضحت يليهم في القائمة بصلات وبصيلات وجذور درنية، والفراولة المطبوخة وغير المطبوخة، الشيكولاته غير المحشو، ثم التمر غير المحشو، والبصل الطازج أو المبرد، الشيكولاته المحشوة، وسكر القصب الناعم، وتبغ الشيشة، ثم اليوسفي الماندرين، والبرتقال الفالنسيا، والطماطم .

وجاء الخرشوف، والبطاطس المجمدة، والجبن الطازج، والفول السودانى في نهاية القائمة.

وفي نفس السياق أشارت الهيئة إلى تراجع حجم واردات مصر غير البترولية خلال يناير الماضي بنحو 912 مليون دولار بنسبة 17%، لتبلغ 4.454 مليار دولار مقابل 5.366 مليار دولار خلال يناير 2018.

ولفتت إلى أن تراجع واردات مصر غير البترولية لنحو 11 قطاعا تصدرها واردات "قطاع الأثاث" ليسجل انخفاضاً ملحوظا مسجلا 34 مليون دولار خلال يناير 2019 مقارنة بـ 143مليون دولار) في يناير 2018 أى بنسبة انخفاض تقدر بـ76%، يليه واردات "الصناعات الطبية" والتى بلغت 134مليون دولار خلال مقارنة بنحو 227 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض تقدر بـ 41%.

وأوضحت الهيئة أن واردات "الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية" سجلت انخفاضا لتصبح 10 ملايين دولار خلال يناير 2019 مقابل 13مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض 23%، كما انخفضت واردات "الحاصلات الزراعية" لتبلغ 434 مليون دولار مقابل553 مليون دولار خلال يناير2018 بنسبة انخفاض تقدر بـ22%.

وانخفضت واردات كل من "السلع الهندسية والالكترونية" بنسبة 12%، كما تراجعت "الصناعات الغذائية" بنسبة 26%، وانخفضت واردات "الغزل والمنسوجات" بنسبة 17%، وسجلت "الكتب والمصنفات الفنية" انخفاضاً ملحوظا ليصل إلى 30% مقارنة بشهر يناير من العام السابق.

وتراجعت واردات "الملابس الجاهزة" بنسبة 35%، وسجلت "المنتجات الكيماوية والأسمدة" انخفاضا بنسبة 20%، وانخفضت واردات "الصناعات اليدوية" بنسبة 26% مقارنة بشهر يناير 2018.