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تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط هبوط شبه جماعى للقطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.47% خاسراً عدد 39.46 نقطة ليغلق عند مستوى 8426.29 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية بنسبة 0.49% خاسرا 18.48 نقطة ليغلق عند مستوى 3747.95 نقطة.

 

  

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وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية، بختام التعاملات 113.1 مليون سهم بقيمة 2.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 51 شركة، فيما تراجعت 120 شركة. 

 

  

وتراجع 17 قطاع على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.38%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.10%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.03%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.96%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.71%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.70%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.66%.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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