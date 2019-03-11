كتب: انتصار الغيطانى
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها خطة طموحة لتطوير هيئة السكك الحديدية، يتم الانتهاء منها في 2020.
وأضاف "سعد"، خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر قناة "mbc مصر"، أن الخطة تتضمن ضخ استثمارات تقدر بـ56 مليار جنيه في هذا القطاع الحيوي، لافتا أن خطة التطوير تركز على شراء جرارات جديدة.
وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإصلاح منظومة السكك الحديدية ليست وليدة حادث "قطار محطة مصر"، لكنها ضمن خطط التطوير الموضوعة للهيئة منذ عام 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر "الوزراء": تخصيص 56 مليار جنيه لتطوير "السكة الحديد" وشراء جرارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.