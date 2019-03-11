"الوزراء": تخصيص 56 مليار جنيه لتطوير "السكة الحديد" وشراء جرارات

كتب: انتصار الغيطانى

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها خطة طموحة لتطوير هيئة السكك الحديدية، يتم الانتهاء منها في 2020.

وأضاف "سعد"، خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر قناة "mbc مصر"، أن الخطة تتضمن ضخ استثمارات تقدر بـ56 مليار جنيه في هذا القطاع الحيوي، لافتا أن خطة التطوير تركز على شراء جرارات جديدة.

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإصلاح منظومة السكك الحديدية ليست وليدة حادث "قطار محطة مصر"، لكنها ضمن خطط التطوير الموضوعة للهيئة منذ عام 2014.