شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مفاجئ للإنتاج الصناعى الألمانى فى يناير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الإنتاج الصناعى فى ألمانيا، تراجعا مفاجئا فى يناير، ليسجل محرك أكبر اقتصاد في أوروبا بداية ضعيفة للعام 2019، وسط معاناة جراء الخلافات التجارية، والقلق إزاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، بعد تفادى الركود بصعوبة العام الماضى.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء، تراجع الإنتاج الصناعى 0.8 %، مقارنة مع توقعات لزيادة 0.5 %.
واستقرت الصادرات المعدلة فى ضوء العوامل الموسمية، مقارنة مع الشهر السابق، بينما كانت التوقعات تشير إلى انكماش 0.5 %، وارتفعت الواردات 1.5 %،
حيث يعني هذا تراجع الفائض التجاري إلى 18.5 مليار يورو.
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