شكرا لقرائتكم خبر عن عمان: 25 مستثمرا يبدون اهتماما بأصول شركتى كهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولون اليوم الاثنين، إن سلطنة عمان تلقت 25 طلبا من مستثمرين، يبدون اهتماما بشراء حصص فى شركتى كهرباء، فى إطار خطة خصخصة تستهدف دعم خزانة الدولة.

تنوي مجموعة نماء، وهي شركة حكومية قابضة، بيع 70 %، فى شركة مسقط لتوزيع الكهرباء و49 % فى الشركة العمانية لنقل الكهرباء، حيث تبلغ أصول الشركتين معا 3.2 مليار دولار.

ووضعت عمان خططا في السنوات الأخيرة لبيع أصول مملوكة للدولة، حيث تسعى للتصدى لعجز الميزانية الذي تراكم بعد انخفاض أسعار النفط، وتوقعت السلطنة أن يبلغ العجز 2.8 مليار ريال (7.3 مليار دولار) في ميزانية 2019 بما يعادل تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

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وفي الأسبوع الماضي، اقتفت موديز أثر وكالات تصنيف أخرى وخفضت تصنيف عمان الائتماني إلى عالي المخاطر مع نظرة مستقبلية سلبية بسبب ما قالت إنها تحديات مالية في ظل انخفاض أسعار النفط.

تملك السلطنة أكثر من 60 شركة حكومية لكن احتياطيات الطاقة وإنتاج النفط لديها أقل من جيرانها الأثرياء في الخليج مما يعرضها لضغوط مالية أشد بينما تواصل تمويل برامج للرعاية الاجتماعية وتوفير فرص العمل.