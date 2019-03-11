شكرا لقرائتكم خبر عن "بحوث وتطوير الفلزات": عالجنا مشاكل بعدة دول أفريقية ووفرنا على مصر ملايين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد رشاد الشربينى، رئيس شعبة المواد المتقدمة بمركز بحوث وتطوير الفلزات، وسكرتير المؤتمر الدولى الثانى لعلوم المواد والهندسة، أن المركز وفر على مصر مبالغ كبيرة تقدر بالملايين، فى معالجة وحل مشاكل الصناعات، مثل السيراميك والأسمنت والسباكة وقطع الغيار وغيرها الكثير.
وأضاف الشربينى، لـ"الخليج 365"، على هامش المؤتمر الدولى الثانى لعلوم المواد والهندسة المنعقد الآن، بأحد فنادق القاهرة، أن مركز بحوث الفلزات يهتم بالصناعات وحل مشاكلها، بالإضافة إلى المشاركة فى تصنيع قطع الغيار لأى معدة بمصر وذلك من خلال أبحاثه التى يتم تطبيقها والاستفادة منها.
وأكد أكد الدكتور محمد رشاد الشربينى، رئيس شعبة المواد المتقدمة بمركز بحوث وتطوير الفلزات، وسكرتير المؤتمر الدولى الثانى لعلوم المواد والهندسة، على أن مركز بحوث وتطوير الفلزات انشأت مركز سباكة فى الخرطوم، ومركزا أخر فى أوغندا، كما تم معالجة عدة مشاكل للصناعات فى الدول الأفريقية والعربية، مشيرا إلى أن مصر تقدم برامج تدريبية لطلبة 25 دولة على علوم المواد وتطوير الفلزات.
كانت هذه تفاصيل خبر "بحوث وتطوير الفلزات": عالجنا مشاكل بعدة دول أفريقية ووفرنا على مصر ملايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.