شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.04% رابحاً عدد 0.51 نقطة ليغلق عند مستوى 1406.34 نقطة. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.6 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.3 مليون دينار بحرينى. Advertisements وقاد الارتفاع قطاع البنوك التجارية بنسبة 7.69% مدفوعاً بسهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.11%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.83%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 2.21% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.92%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.12% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.27%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.62%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.